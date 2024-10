Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: B6 nach Verkehrsunfall längere Zeit gesperrt

Hildesheim (ots)

Wendhausen (web) - Am heutigen Vormittag, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die B6 aus Wendhausen kommend in Rtg. Holle. Zwischen Wendhausen und der Überführung der BAB 7, im dortigen Waldstück, kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw (in Verlauf einer Rechtskurve) nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet in den angrenzenden Straßengraben, überfuhr dort mehrere Leitpfosten, bevor er wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hier blieb der Pkw stark unfallbeschädigt und mit einer geplatzten Ölwanne liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Gem. Söhlde wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 1.500 Euro). Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Aufgrund des Ölaustrittes musste die Fahrbahn der B6 gereinigt werden. Hierzu befand sich die Straßenmeisterei Sarstedt und eine entsprechende Fachfirma vor Ort. Die B 6 blieb zw. Wendhausen und Heersum für rund drei Stunden gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Neben den bereits genannten Kräften waren auch die Polizei Bad Salzdetfurth, die Ortsfeuerwehr Wendhausen, ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort im Einsatz.

Zusatz:

Der Unfallverursacher soll bereits zuvor durch überhöhte Geschwindigkeit und einen sehr riskanten Überholvorgang in der Ortsdurchfahrt Wendhausen aufgefallen sein. Aufgrund dessen soll ein Fahrzeug des Gegenverkehrs eine Vollbremsung vollzogen haben. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen einer sogenannten "Straßenverkehrsgefährdung" eingeleitet. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell