Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim Betrug durch Schockanruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Freitagmittag kam es durch einen Schockanruf in der Salzwiese zu einem Betrug zum Nachteil eines 91-jährigen Hildesheimers. In dem Telefonat wurde ihm mitgeteilt, dass seine Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution leisten müsse. Der Geschädigte erkannte den Betrug nicht und übergab vor seiner Anschrift Wertgegenstände an eine weitere Täterin. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die in den Mittagsstunden verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Salzwiese festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

