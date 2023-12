Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Wer kann Hinweise geben?; Wer hat den schwarzen BMW angefahren?; Unfall mit leichtverletzter Person: Hinweise erbeten

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(fg) Wegen gefährlicher Körperverletzung am Mittwochnachmittag in der Waldstraße (120er-Hausnummern) in der Nähe der Albert-Schweitzer-Schule ermittelt derzeit die Offenbacher Polizei und sucht nach Zeugen. Kurz nach 16 Uhr stieg ein 32 Jahre alter Mann aus Offenbach aus einem Bus aus und sei nach seinen Angaben daraufhin von vier bis fünf Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren angepöbelt worden. Im weiteren Verlauf hätten drei der Unbekannten dem Geschädigten auf die Brust geschlagen. Infolgedessen stürzte der Offenbacher und schlug sich sein Kinn auf. Die Täter flüchteten in Richtung Waldstraße. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

2. Wer hat den schwarzen BMW angefahren?- Heusenstamm

(cb) Ein Fahrzeugeigentümer parkte am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, seinen schwarzen BMW "Im Sommerfeld" (10er Hausnummern) ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er am Mittwoch, gegen 15 Uhr, sein Auto nutzen wollte, stellte er Beschädigungen an der Fahrzeugfront sowie an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 an die Polizei.

3. Unfall mit leichtverletzter Person: Hinweise erbeten - Dreieich/Dreieichenhain

(cb) Ein 17-jähriger Kleinkraftradlenker wurde am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hainerweg und der Straße "Am Hainer Berg" leicht verletzt. Ein schwarzer VW Tiguan fuhr, offenbar ohne die Vorfahrt des weißen Peugeot Rollers zu beachten, in den Hainerweg ein. Nach seinen Angaben konnte er nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern. Durch die Gefahrenbremsung verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad, stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Der VW-Tiguan machte sich einfach davon. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 1.250 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 21.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

