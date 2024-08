Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trainiere mit echten Polizisten für den Einstellungstest

Bild-Infos

Download

Hachenburg (ots)

Die Polizei Hachenburg bietet am 23.09.2024 in den Sportstätten des Privaten Gymnasiums in Marienstatt die Möglichkeit an, mit echten Polizisten für den Einstellungstest des Studiums für den Polizeiberuf zu trainieren. Los geht's ab 15 Uhr. Die Teilnahme ist ab der 9. Klasse möglich. Anmeldungen werden bis zum 18.09.2024 per Mail pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de oder unter Tel. 02662/9558-0 oder 02662/9558-242 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell