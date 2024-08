Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Bargeld aus Wohnung

Salzburg (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2024, gegen 15.20 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Wohnhaus in der Köln-Leipziger Straße in Salzburg und entwendete dort aus einer Schublade im Wohnzimmer einen größeren Bargeldbetrag. Anschließend verließ der unbekannte Mann das Wohnhaus zu Fuß in unbekannte Richtung. Der unbekannte Mann soll ca. 180cm groß gewesen sein, hatte dunkle Haare und einen dunklen Vollbart, trug dunkle Kleidung. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der unbekannte Mann in einen silberfarbenen PKW der Marke Opel Astra eingestiegen sei. Die Polizei Westerburg bittet unter der 02663/98050 um sachdienliche Hinweise, wer Angaben zu der männlichen Person oder dem silberfarbenen PKW machen kann.

