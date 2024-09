Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Erstmeldung: Um kurz vor zehn Uhr am heutigen Morgen sind zeitgleich mehrere Notrufe in der Kreisleitstelle Recklinghausen eingegangen. Die Anrufenden berichteten von einem Wohnungsbrand im Stadtteil Rentfort. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die dramatische Lage. Es brennt derzeit im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es sind mehrere Personen über die Drehleiter gerettet worden. Die Bewohner der Brandwohnung konnten noch rechtzeitig aus dem Gebäude flüchten. Sie werden aktuell rettungsdienstlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die gesamte Feuerwehr Gladbeck im Einsatz. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wird durch den Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr gestellt. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell