Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einem leerstehenden Gebäude im Gladbecker Süden

Gladbeck (ots)

Im Gladbecker Süden ist es am Dienstag den 20.08.2024 gegen 19:25 Uhr zu einem Brandereignis in einem leerstehenden Gebäude gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Gladbeck drang auf der Gebäuderückseite Rauch aus der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr konnte sich zügig den Zugang über die Hauseingangstür verschaffen und ist mit drei Trupps unter Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vorgegangen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte ob sich noch Personen in dem 8 geschossigen Gebäude befinden, wurde das Hauptaugenmerk auf die Personensuche gelegt. Glücklicherweise konnte keine Person aufgefunden werden. Nachdem das Feuer abgelöscht war, wurde das Gebäude mit Hilfe eines mobilen Großventilators vom Brandrauch befreit. Alle Wohneinheiten wurden nochmals durch die Feuerwehr begangen, ohne weitere Erkenntnisse. Die hauptamtliche Wache wurde vom Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Die Einsatzstelle konnte nach ca. 2,5 Stunden an die Brandursachenermittlung der Polizei übergeben werden.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Paralleleinsatz alarmiert. Der Löschzug eilte zu einer hilflosen Person in den Stadtteil Butendorf. Durch ein auf kipp stehendes Fenster konnte sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung verschaffen und so die Person an den Rettungsdienst übergeben. (SB)

