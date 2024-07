Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Gasaustritt auf Supermarktparkplatz in Gladbeck

Gladbeck (ots)

Heute um 12:03 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Einsatz wegen eines gemeldeten Gasaustritts auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schultenstraße alarmiert. Der Fahrer und Beifahrer eines gewerblich genutzten Kleinlastkraftwagens bemerkten nach dem Betanken ihres Fahrzeugs mit Erdgas auf der anschließenden Fahrt einen starken Gasgeruch im Fahrzeug. Vorsichtshalber stellten sie ihr Fahrzeug auf dem Supermarktparkplatz ab und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr Gladbeck rückte sofort mit dem hauptamtlich besetzten Löschzug von der Feuer- und Rettungswache aus. Vor Ort wurde zunächst ein Trupp zur Sicherstellung des Brandschutzes mit einem C-Strahlrohr eingesetzt. Der betroffene Bereich des Parkplatzes wurde umgehend geräumt und abgesperrt, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten. Die Schultenstraße war dadurch kurzzeitig gesperrt. Anschließend führten die Einsatzkräfte Messungen durch, um die Konzentration des Gases zu bestimmen. Die Messungen mit den Geräten der Feuerwehr ergaben keine besorgniserregenden Werte, und es konnte auch sonst kein weiterer Gasaustritt festgestellt werden. Das betroffene Fahrzeug wurde in einen sicheren Betriebszustand gebracht und später von Betriebsangehörigen zwecks Reparatur vom Parkplatz entfernt. Die Fahrzeuginsassen, die leichte Symptome zeigten, wurden vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte nach etwa eineinhalb Stunden erfolgreich abgeschlossen werden. Die Feuerwehr Gladbeck bedankt sich bei allen Beteiligten für die schnelle und umsichtige Reaktion und die gute Zusammenarbeit vor Ort. (FS)

