Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall mit zwei LKW auf der BAB2

Gladbeck (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Gladbeck um 11:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 2 alarmiert. Nach ersten Informationen sollte ein Kieslaster umgekippt und eine Person leicht verletzt worden sein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigten sich diese Meldungen nicht. Es handelte sich hier um einen Auffahrunfall zweier LKW in Höhe des Autobahnkreuzes Bottrop in Fahrtrichtung Oberhausen, bei dem die Fahrerin des aufgefahrenen Lastkraftwagens leicht verletzt wurde. Sie konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und ist vom anwesenden Notarzt versorgt worden. Anschließend wurde sie vom Rettungswagen in eine umliegende Unfallklinik transportiert. Bedingt durch die hohe Aufprallwucht liefen verschiedene Betriebsmittel aus. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, mussten kurzzeitig alle drei Fahrspuren gesperrt werden, was einen kilometerlangen Stau nach sich zog. Die Autobahnpolizei sicherte während der gesamten Maßnahme die Unfallstelle. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell