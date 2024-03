POL-PDKO: Presse-Erstinfo: Frontalzusammenstoß zweier Pkws in Vallendar, Westerwaldstraße (L 308)/Hillscheider Straße (L 309)

Lahnstein (ots) - Am 03.03.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Wilhelmstraße / Frühmesserstraße in Lahnstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der Verursacher übersah an der Kreuzung den Bevorrechtigten (s.g. Vorfahrtsunfall). Ein PKW-Insasse wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und kam infolge in ein örtliches Krankenhaus. Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden ...

