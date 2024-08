Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am Samstag den 24.08.2024 wurde die Feuerwehr Gladbeck, in den frühen Morgenstunden, um 1:13 Uhr, zu einem Einsatz in die Korte Straße alarmiert. Aufmerksame Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus hörten den Alarm eines Rauchmelders. Sie stellten daraufhin fest, dass Rauch aus einem gekippten Fenster einer Erdgeschosswohnung drang und wählten den Notruf der Feuerwehr. Die Kreisleistelle Recklinghausen alarmierte daraufhin die Feuerwehr Gladbeck mit dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand". Der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache an der Wilhelmstraße rückte umgehend aus. Zur Unterstützung wurden zudem die Löschzüge Mitte und Brauck der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck eingesetzt. Vor Ort öffnete der Wohnungsinhaber schließlich selbstständig die Tür zu seiner leicht verrauchten Wohnung. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner eingeschlafen und ein Aschenbecher in Brand geraten war. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz brachte den Aschenbecher ins Freie und die Wohnung wurde umfassend belüftet. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst sowie einem Notarzt übergeben und untersucht. Glücklicherweise musste er nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr klärte den Bewohner über den sachgerechten Umgang mit offenem Feuer auf, um künftige Gefahren zu vermeiden. Die Feuerwehr Gladbeck bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Nachbarn. Dank ihres schnellen Handelns konnte die Feuerwehr rasch eingreifen und vermutlich Schlimmeres verhindert werden. (FS)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell