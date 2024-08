POL-WAF: Beckum-Neubeckum-Roland. Tatverdächtige an gestohlenem Fahrzeug entdeckt

Warendorf (ots) - Am Montag, 12.8.2024 ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 51 in Höhe Telgte. Ein 34-Jähriger aus Ostbevern befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße von Münster in Richtung Warendorf. In seinem Auto saß ein siebenjähriges Mädchen. Der 34-Jährige hielt wegen des für ihn geltenden Rotlichts in Höhe des Klatenbergwegs an. Ebenso ein hinter ihm fahrender 52-jähriger Warendorfer. ...

