Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mädchen bei Auffahrunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.8.2024 ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 51 in Höhe Telgte. Ein 34-Jähriger aus Ostbevern befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße von Münster in Richtung Warendorf. In seinem Auto saß ein siebenjähriges Mädchen. Der 34-Jährige hielt wegen des für ihn geltenden Rotlichts in Höhe des Klatenbergwegs an. Ebenso ein hinter ihm fahrender 52-jähriger Warendorfer. Die nachfolgende 21-Jährige aus Bodenwerder fuhr auf mit ihrem Pkw auf das Auto des Warendorfers auf. Dessen Pkw wurde auf den Pkw des Ostbeveraners geschoben, wobei sich das Mädchen schwer verletzte. Rettungskräfte brachten die Siebenjährige zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge der 21-Jährigen und des 52-Jährigen wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

