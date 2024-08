POL-WAF: Ahlen. Einbruch in eine Wohnung

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (09.08.2024, 18.00 Uhr) und Montag (12.08.2024, 21.20 Uhr) in ein leerstehendes Wohnhaus in Beckum ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Wohnhaus an der Vorhelmer Straße und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen in der näheren Umgebung bitte an die Polizei Beckum, ...

