Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Vollsperrung nach Unfall, Rückstau bis Autobahn

Iffezheim (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochmittag auf der B500, kurz vor der Kreuzung zur L75, sind die Rettungsmaßnahmen im Gange. Aktuell ist die B500 zwischen der Autobahnanschlussstelle Baden-Baden und der L75 in beide Richtungen gesperrt, was für einen Rückstau und Behinderungen sorgt. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Autofahrer kurz nach 12 Uhr in das Heck eines Lastwagens geprallt und wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Rettungskräfte sind gerade dabei, eine im Auto eingeklemmte Person aus dem Wagen zu befreien. Über die Art und Schwere von verletzten Personen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

/em

