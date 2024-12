Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Offenburg (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Dienstagabend auf der Okenstraße zu einer Schwerverletzten sowie einem Sachschaden von rund 15.000 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen prallte eine 57-jährige VW-Fahrerin gegen 19 Uhr in das Heck eines 59-jährigen VW-Lenkers, der verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage anhalten musste. Sein Auto soll aufgrund des starken Aufpralls auf ein weiteres, davor befindliches, Fahrzeug geschoben worden sein. Die 57-Jährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die anderen beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell