POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Schwanau, Nonnenweier (ots) - Am Montagabend ist eine Fahrradfahrerin im Wörtelweg offenbar aus Unachtsamkeit gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten BWM geprallt. Bei der sich gegen 19 Uhr zugetragenen Kollision verletzte sich die 50-Jährige glücklicherweise nur leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.600 Euro beziffert. ...

mehr