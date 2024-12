POL-OG: Lahr - Streit eskaliert

Baden-Baden, Oos (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Gewerbepark Cite" kam es am Montagnachmittag zu einem Handtaschendiebstahl. Als eine Kundin gegen 14:45 Uhr ihren Einkauf zum Bezahlen auf das Kassenband sowie ihre Handtasche am Ende des Bandes ablegte, soll ein Mann die abgestellte hochwertige braune Tasche samt Inhalt entwendet und sich ...

mehr