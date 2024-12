Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Handtasche gestohlen, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Oos (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Gewerbepark Cite" kam es am Montagnachmittag zu einem Handtaschendiebstahl. Als eine Kundin gegen 14:45 Uhr ihren Einkauf zum Bezahlen auf das Kassenband sowie ihre Handtasche am Ende des Bandes ablegte, soll ein Mann die abgestellte hochwertige braune Tasche samt Inhalt entwendet und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Der Dieb soll die Frau bereits im Markt während ihres Einkaufs verfolgt und sich anschließend an der Kasse hinter sie gestellt haben. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Zirka 40 Jahre alt, schlank, etwa 190 Zentimeter groß mit einem markanten, viereckigen, blassen Gesicht. Er soll mit einer dunklen Hose, einem dunkelblauen Oberteil sowie einer blauen Basecap bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

/ph

