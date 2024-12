Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Brand

Schutterwald (ots)

Ein mit Öl gefüllter, erhitzter und letztlich vergessener Kochtopf dürfte nach ersten Erkenntnissen in den frühen Dienstagmorgenstunden zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei in der Hauptstraße geführt haben. Das dadurch entstandene Feuer schlug kurz vor 2 Uhr auf die Küche über und setzte in der Folge die betroffene Dachgeschosswohnung in Brand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell