Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall

Durmersheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro wurden am Freitag durch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 56-jährige Mercedesfahrer ersten Ermittlungen zufolge trotz "Rotlicht" in die Kreuzung an der Hauptstraße ein. Aufgrund der mutmaßlichen Vorfahrtsmissachtung kollidierte der Mercedes-Lenker mit dem von der "Würmersheimer Straße" kommenden 22-jährigen Daimler-Fahrer. Durch die Kollision wurde der 22-Jährige leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

