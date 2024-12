Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl aus Pkw

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagmittag meldete sich ein 26-jähriger Besitzer eines Audis und gab an, dass sein Fahrzeug, welches an der Bergengruenstraße abgestellt war, geöffnet und Gegenstände daraus entwendet wurden. Aus dem Wagen sollen zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 12 Uhr unter anderem ein Geldbeutel samt Bankkarten, eine Flasche hochwertiger Wein sowie Kopfhörer entwendet worden sein. Außerdem schilderte der Bestohlene der Polizei, dass er die aus dem Auto gestohlenen Kopfhörer offenbar an einer Adresse in Baden-Baden orten konnte. Bei einer anschließenden Überprüfung der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnte man diese jedoch nicht mehr auffinden und auch nicht mehr orten.

