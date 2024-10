Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tankstellen-Gebäude

Ratzeburg (ots)

07. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 06.10.2024 - Witzhave

Am Sonntagmorgen (06.10.2024), gegen 02.00 Uhr drangen zwei unbekannte männliche Personen in die Shell-Tankstelle in der Möllner Landstraße in Witzhave ein.

Sie öffneten gewaltsam die rückwärtig gelegene Tür zum Lagerraum und gelangten so auch in den Verkaufsraum. Von dort entwendeten sie einen Tresor, eine sogenannte Einzahlmaschine. Zur Höhe des erlangten Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Als Fluchtfahrzeug kommt eventuell ein grauer Audi mit Ratzeburger Kennzeichen in Betracht. Eine Beschreibung der Täter konnte bislang noch nicht erlangt werden.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell