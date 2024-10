Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 03.- 05.10.2024 - Steinburg / Großhansdorf / Großensee / Trittau

Am vergangenen Freitag (04.10.2024) wurden im Beschkamp in Steinburg zwei Einbrüche sowie ein Einbruchsversuch in Einfamilienhäuser bei der Polizei gemeldet.

Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag (03.10.2024), 13.00 Uhr und Freitag (04.10.2024), 15.40 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Bei einem weiteren Einfamilienhaus im Beschkamp blieb es bei einem Versuch. Zwischen dem 03.10.2024, 21.30 Uhr und dem 04.10.2024, 13.00 Uhr machten sich die Täter zunächst an der Überwachungskamera zu schaffen. Anschließend versuchten sie vergebens über die Terrassentür ins Hausinnere zu gelangen. Von diesem Grundstück entwendeten sie dann eine Leiter. Diese wurde in der unmittelbaren Nachbarschaft auch schon eingesetzt.

Dort verschafften sich die unbekannten Täter mit Hilfe der zuvor entwendeten Leiter Zutritt zum Balkon im 1. OG des Einfamilienhauses. Anschließend drangen sie über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen.

Ob in allen drei Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können in beiden Fällen nicht gemacht werden.

Auch in Großhansdorf, in der Straße "An der Eilshorst" kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Während der Abwesenheit der Bewohner am 05.10.2024, zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr drangen die unbekannten Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Räumlichkeiten ein.

Ebenso in Trittau - in der Straße "Sandfuhrtsmoor" drangen zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr am Samstagabend (05.10.2024) auch hier unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein.

Weder in Großhansdorf noch in Trittau sind Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes möglich.

Eine Überwachungskamera in der Straße Broockwisch in Großensee hielt zwei unbekannten Täter von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ab. Am 05.10.2024, gegen 00.00 Uhr löste die Anlage beim ortsabwesenden Eigentümer aus und dieser informierte umgehend die Polizei. Diese konnten jedoch keine Personen mehr antreffen.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell