Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Überfall gesucht

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

07. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 02.10.2024 - Bad Oldesloe

Bereits am vergangenen Mittwoch (02.10.2024), zwischen 10.30 Uhr und 10.35 Uhr kam es in der Straße Stoltenrieden, in Bad Oldesloe zu einem brutalen Überfall.

Auf Klingeln öffnete ein 57-jähriger Reihenhausbewohner ahnungslos seine Haustür. Ihm gegenüber standen zwei Männer, einer davon mit einem Paket in den Händen. Der Geschädigte wurde in sein Haus gedrängt und unmittelbar von einem Täter mit einem Schlagwerkzeug attackiert, während der zweite Täter das Obergeschoss durchwühlte.

Nach wenigen Minuten im Haus verschwanden die Beiden wieder und ließen ihr Opfer verletzt zurück. Er musste anschließend ärztlich versorgt werden.

Beschrieben wurden die Täter als ca. 30 Jahre alt. Beide trugen bei Tatausführung schwarze Jacken. Der erste Täter sei ca. 160 cm groß gewesen und habe ein Paket in den Händen gehalten. Zudem trug er ein schwarzes Cap. Der zweite Täter, mit schwarzer Hautfarbe, sei ca. 190 cm groß gewesen. Zudem habe er fließend Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit in der Straße Stoltenrieden auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

