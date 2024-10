POL-RZ: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ratzeburg (ots) - 27. September 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.09.2024 - Geesthacht Gestern Nachmittag (26. September 2024) kam es auf der Bundesstraße in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 13:45 Uhr ein 77-jähriger Mann aus Lauenburg mit einem Krankenfahrstuhl den linken Geh- und Radweg der B5 in Grünhof aus Schnakenbek kommend in ...

mehr