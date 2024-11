Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand einer Gartenhütte

Aalen (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 08:40 Uhr geriet eine Gartenhütte im Nixenweg aus bislang unklarer Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Die Gartenhütte brannte jedoch vollständig nieder, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

