Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall beim Abbiegen (13.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Auf der Kreuzung Neuhauser- und Brunnentalstraße ist es am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Ein 62-jährige Mercedes-Fahrer fuhr bei grün in den Kreuzungsbereich ein und bog von der Neuhauser Straße in die Brunnentalstraße ein. Er übersah dabei einen entgegenkommender 41-jähriger vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

