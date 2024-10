Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall an Ampelkreuzung (13.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Auf der Kreuzung Neuhauser- und Brunnentalstraße ist es am Sonntagabend, gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Eine 30-Jährige fuhr bei grün in den Kreuzungsbereich ein und bog von der Neuhauser Straße in die Brunnentalstraße ein. Sie hatte dabei übersehen, dass ihr Grünzeichen keinen Abbiegepfeil anzeigte. Ein entgegenkommender 76-jähriger Vorfahrtsberechtigter fuhr ebenfalls bei grün in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Ford und dem Mercedes. Die junge Frau verletzte sich leicht, was einen Transport ins Krankenhaus nach sich zog. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell