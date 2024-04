Polizei Düsseldorf

POL-D: Urdenbach - Brutaler Raub in Wohnhaus - Drei Täter überfallen Senior - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. April 2024, 19:50 Uhr

Nach einem Raub gestern Abend in einem Einfamilienhaus fahndet die Polizei nach drei unbekannten Tätern. Sie hatten einen 87-Jährigen mit Pistolen bedroht und ihm Geld sowie Wertgegenstände geraubt und sind geflüchtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der 87-jährige Mann in seinem Einfamilienhaus am Hugo-Wilderer-Weg. Plötzlich habe es an der Tür geklingelt, so dass der Senior die Tür öffnete. Unmittelbar danach seien drei maskierte Männer ins Haus gestürmt. Während der 87-Jährige einem der Täter sein Handy und seine Brieftasche aushändigte, durchsuchten die übrigen Zwei das Haus nach Wertgegenständen und verließen anschließend den Tatort. Die drei unbekannten Männer seien dann mit einem silbernen VW Polo geflüchtet. Einer der Täter trug eine schwarze Tasche bei sich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen oder Anwohner, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Angaben zu den Personen bzw. dem Fahrzeug machen können, werden daher nun gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0211 870-0 an das Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

