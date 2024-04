Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 bei Grevenbroich - Schwerer Verkehrsunfall in Höhe der Raststätte Vierwinden - Pkw prallt unter Lkw - Mann stirbt an Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. April 2024, 21:00 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 46 bei Grevenbroich ist ein 26-jähriger Mann so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Er war mit seinem Pkw unter den Auflieger eines Sattelzuges geraten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 26-jährige Mann aus Neuss mit seinem Skoda auf der A 46 in Richtung Wuppertal unterwegs. Unmittelbar vor der Zufahrt zur Raststätte Vierwinden geriet der Pkw ins Rutschen und prallte auf der Raststätte unter den Auflieger eines dort geparkten Lkw. Der 26-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte nur noch den Tod feststellen konnten. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Zum Unfallzeitpunkt hatte es einen heftigen Hagelschauer gegeben. Die Zufahrt der Rastanlage war während der Unfallaufnahme gesperrt und wurde gegen 3:30 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell