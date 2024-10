Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 109

Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße abgekommen und verletzt (12.10.2024)

Schonach im Schwarzwald, L 109 (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr ist ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen und hat sich beim darauffolgenden Sturz leicht verletzt. In einer leichten Linkskurve ist ein 20-jähriger Kawasaki-Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Dabei stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell