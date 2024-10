Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Verkehrsbehindernd gefahren und Unfall verursacht (12.10.2024)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27, Auffahrt "Donaueschingen Nord" ist es am Samstag, gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten gekommen. Ursächlich war das nicht Beschleunigen einer 38-jährigen Opel-Fahrerin. Ohne ihren Wagen merklich zu beschleunigen wechselte sie vom Einfädelungsstreifen abrupt auf die Durchgangsfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden musste eine 47-Jährige in einem VW ausweichen, indem sie auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei stieß sie mit einem dort fahrenden 36-jährigem Kia-Fahrer zusammen. Im VW verletzten sich die Fahrerin und zwei weitere Personen im Alter von 54 und 55 Jahren leicht. Die 33-jährige Beifahrerin im Kia ebenfalls. Zu einem Zusammenstoß mit dem Opel kam es nicht. Alle vier Verletzten wurden nach einer Behandlung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall des VW und Kia mussten beide Wagen abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

