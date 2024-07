Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs und Polizei angegangen

Hemer (ots)

Polizei angegangen

Eine 32 Jahre alte Frau sorgte am Dienstag um 14 Uhr an der Brahmsstraße für Aufsehen. Sie war erheblich alkoholisiert und lief immer wieder auf die Straße, ein medizinisches Problem stand nach Rufen eines Rettungswagens wie sich herausstellte nicht im Raum. Als die Hemeranerin dann einen Platzverweis bekam und sich zur Ruhe begeben sollte, anstatt immer wieder auf die Straße zu laufen, wurde sie aggressiv und fing an, die Polizisten zu beleidigen. Da eine Beruhigung im weiteren Verlauf nicht in Sicht war und sie immer wieder auf der Straße umherlief, wurde sie dem Polizeigewahrsam Iserlohn zur Ausnüchterung zugeführt. Sie trat dabei gegen die Einsatzkräfte, es folgt nun ein Strafverfahren gegen die 32-Jährige.

Einbrecher unterwegs

Nachdem wir bereits gestern von einem Einbruchsversuch in Deilinghofen berichteten, haben wir einen weiteren Hinweis erhalten. Wie uns gemeldet wurde, hat man an einer Firma in der Englandstraße einbrechen wollen. Es wurden gestern Morgen Hebelspuren an einer rückwärtigen Tür festgestellt, die über das Wochenende entstanden sein müssen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Geschehen. (lubo)

