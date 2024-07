POL-MK: Randale und Motorraddiebstahl

Meienrzhagen (ots) - Diebesgut gefunden Am Samstagnachmittag wurde der Polizei in Meinerzhagen ein Diebstahl aus einem Pkw an der Oststraße gemeldet. Ein polizeibekannter 21-Jähriger konnte angetroffen werden, der vermeintliches Diebesgut bei sich führte. Er wurde durch Zeugen beobachtet, wie er an den Türen mehrerer Pkw zog. Ihm konnte eine weitere Tat an der Beurhausstraße zugeordnet werden, womöglich hat er auch ...

mehr