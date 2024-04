Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bauwerkerstraße, Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.04.2024, 18:20 Uhr

SV: Zur o. g. Zeit stellte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der o. g. Örtlichkeit Einbruchsspuren in Form von Hebelmarken an seiner Wohnungseingangstür und einen beschädigten Türgriff fest. Ein genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt. Es ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter mittels unbekannten Tatwerkzeug versucht haben, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, was jedoch misslang. An der Wohnungseingangstür entstand ein Sachschaden i. H. v. 50 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell