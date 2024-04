Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Hauptstraße, Contwig (ots)

Zeit: 18.04.2024, 20:15 Uhr bis 19.04.2024, 08:15 Uhr SV: Eine Verkehrsteilnehmerin stellte ihren PKW, einen grauen Nissan Evalia, im o. g. Zeitraum an der o. g. Örtlichkeit in Fahrtrichtung Zweibrücken am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug der Geschädigten an der Beifahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. |pizw

