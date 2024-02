Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch durch Fenster

Bürstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus, der sich am Donnerstag (15.02.), in der Zeit zwischen 16.15 und 19.40 Uhr ereignete, hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch ein Fenster ins Innere des Anwesens im Marsweg ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen drei Baseball-Mützen. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

