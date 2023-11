Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Tostedt - Einbruch in Schulwerkstatt ++ Tostedt - Versuchter Pkw-Aufbruch

Seevetal/Maschen (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen dem 25.11.2023, 12 Uhr und dem 28.11.2023, 18:30 Uhr, kam es am Fachenfelder Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während der Abwesenheit der Bewohner schlugen die Täter die Glasscheibe an der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchen sie das gesamte Haus. Inwieweit die Täter auch Beute machten, ist noch unklar.

Tostedt - Einbruch in Schulwerkstatt

Die Hauptschule Düvelshöpen ist in der Nacht zu Dienstag, 28.11.2023, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 8 Uhr schlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Schulwerkstatt an der Schützenstraße ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen Industriestaubsauger und eine Kappsäge. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Tostedt - Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Niedersachsenstraße kam es in der Nacht zu Dienstag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 5:20 Uhr, zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Der PKW stand auf einem Privatgrundstück hinter einem Wohnhaus. Die Täter hantierten mit einem Werkzeug am Schloss der Fahrertür und verursachten hierbei erheblichen Sachschaden. Öffnen konnten Sie die Tür offenbar nicht, so dass es bei der Sachbeschädigung blieb. Der Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

