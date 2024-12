Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Radfahrerin leicht verletzt

Achern (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag zu einer leicht verletzten Fahrradfahrerin und einem Sachschaden von etwa 1.300 Euro geführt. Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 57-jähriger KIA-Fahrer auf der Josef-Wurzler-Straße in Richtung Martinstraße. Als er auf Höhe der Straße "An der Acher" langsam auf die abknickende Vorfahrtstraße zufuhr übersah er offenbar beim Einbiegen eine von links kommende vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Bei der Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam die Zweiradlenkerin zu Fall. Glücklicherweise wurde die 30 Jahre alte Frau nur leicht verletzt. Sie konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch übernehmen die Unfallaufnahme.

