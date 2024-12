Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier, B3 - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohberg, Hofweier, B3 (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro waren nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend zu beklagen. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg zufolge war die Opel-Lenkerin gegen 17.15 Uhr auf der B3 in Richtung Lahr unterwegs, als auf Höhe der Binzburgstraße ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens auf die Bundestraße steuerte und hierbei die Vorfahrt der 31-Jährigen missachtete. Hierauf kollidierten die beiden Pkw, wonach der Opel der Frau am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Der Unbekannte Unfallverursacher suchte zwischenzeitlich mit beschädigten Auto in südliche Richtung das Weite. Die Frau trug durch den Aufprall leichte Blessuren davon. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten und nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

