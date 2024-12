Polizei Essen

POL-E: Essen: 29-Jähriger nach Streit in Wohnung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Essen (ots)

45147 E-Holsterhausen: Am Samstagabend (30. November) erlitt ein 29-Jähriger während eines Streits in einer Wohnung an der Cranachstraße lebensgefährliche Verletzungen. Eine 26-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 22:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem verletzten Mann in einem Mehrfamilienhaus an der Cranachstraße gerufen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen 29-Jährigen mit einer Stichverletzung auf. Der Essener wurde am Einsatzort von einem Notarzt behandelt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Noch am Tatort konnten Polizisten die mutmaßliche Täterin festnehmen. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 26-jährige Essenerin mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft in Essen eine Mordkommission eingerichtet. Nach erstem Ermittlungsstand könnte ein Beziehungsstreit Ursache für die Auseinandersetzung gewesen sein.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tathergang dauern an. Derzeit schwebt der 29-Jährige weiterhin in Lebensgefahr./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell