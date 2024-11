Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim - Unfallverursacher von Unfallörtlichkeit geflüchtet

Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Am Samstag, den 16.11.2024, parkte eine 35-Jährige Odenwälderin ihren schwarzen VW Golf Kombi gg. Nachmittag in der Straße Birkenhag in Reichelsheim am Fahrbahnrand.

Als sie am Sonntagvormittag, den 17.11.2024, zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie linksseitig an der hinteren Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer fuhr mutmaßlich auf den geparkten PKW der 35-Jährigen auf, kam anschließend seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 2.000,00EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

