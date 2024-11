Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: 27-Jähriger verletzt/Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Höchst (ots)

Am Samstagabend (16.11.), kurz vor 20.30 Uhr, attackierte ein bislang unbekannter Täter einen 27-Jährigen, wodurch dieser verletzt wurde. Die Tat ereignete sich im Bereich der Bushaltestelle "Wilhelminenstraße", vor dem Eingang zur dortigen Bank. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Der 27 Jahre alte Mann zog sich Blessuren im Gesichts- und Kopfbereich zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen beobachteten zur fraglichen Zeit einen dunkel gekleideten Mann, der sich vom Tatort in Richtung Aschaffenburger Straße entfernte. Zudem passierten zur Tatzeit auch mehrere Autofahrer den Geschehensort, der sich unmittelbar am Kreisel befindet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zum beschriebenen Mann machen können. Diese werden gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 aufzunehmen.

