Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Montag, den 18.11.2024 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten PKW und einer Fußgängerin, welche die Bürgermeister-Metzendorf-Straße am Kreisel zur Ludwigstraße, auf dem Fußgängerüberweg queren wollte. Der unbekannte PKW fuhr von der Ludwigstraße kommend, in den Kreisverkehr ein und verließ diesen, um auf die Bürgermeister-Metzendorf-Straße einzufahren. Hierbei wurde die querende Fußgängerin übersehen und von dem unbekannten PKW erfasst. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die Fußgängerin leicht. Im Nachgang entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne dessen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell