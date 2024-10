Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Spendensammlung auf Goldener Hochzeit unterstützt ehrenamtliche Nachwuchsarbeit

Hambühren (ots)

Zu einer besonderen Spendenübergabe durften sich Vertreterinnen und Vertreter der Nachwuchsabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hambühren und des DRK-Ortsvereines Oldau-Ovelgönne-Hambühren kürzlich auf dem "Lüßmann's Hof" in Hambühren einfinden.

Familie Gerke, die auf dem Hof Veranstaltungsgastronomie betreibt, hatte zu einer kleinen feierlichen Übergabe geladen. Anlass für die Spendensammlung war die Goldene Hochzeit von Dorothee und Heinrich Gerke, die ihre Gäste bei den Feierlichkeiten darum gebeten hatten, die ehrenamtliche Jugendarbeit von Freiwilliger Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz in der Gemeinde Hambühren finanziell zu unterstützen.

Dabei wurden sowohl das Jugendrotkreuz Allertal als auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren aus Hambühren und Oldau bedacht. Heinrich Gerke hob in einer kurzen Ansprache den Stellenwert der Jugendarbeit für die Entwicklung junger Menschen hervor und lobte das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten. Die Jubilare freuten sich darüber, dieses Engagement nun unterstützen zu können und überreichten jeweils gleichwertige Geldspenden an die Nachwuchsbrandschützer aus Hambühren und Oldau sowie an das Jugendrotkreuz Allertal.

Frank Dammann, Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr Hambühren, gratulierte dem Ehepaar Gerke stellvertretend für alle Geladenen mit einem Blumenstrauß und dankte den Initiatoren der uneigennützigen Aktion für die großzügige Geste.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hambühren, übermittelt durch news aktuell