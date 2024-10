FW Hambühren: Feuerwehrmann rückt zu Brand in eigener Küche aus / Rauchmelder verhindern womöglich Schlimmeres

Freiwillige Feuerwehr Hambühren

Am Nachmittag des 17. Oktober wurden die Ortsfeuerwehren Hambühren und Oldau um 17:16 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in den Hehlenbruchweg nach Hambühren alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss des Wohnhauses. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Inneren.

Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. In der Küche stellten die Einsatzkräfte eine brennende Brotschneidemaschine fest, die daraufhin in der Küchenspüle unter dem Wasserhahn abgelöscht wurde.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude mithilfe von Hochleistungslüftern mit Frischluft versorgt.

Regelmäßig geprüfte Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn, die frühzeitig die Feuerwehr über den Notruf 112 verständigten, verhinderten bei diesem Einsatz womöglich Schlimmeres.

Kuriosum: In der betroffenen Brandwohnung lebt ein Hambührener Feuerwehrmann, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause war. Als Teil des zuerst vorgehenden Atemschutztrupps löschte dieser seine eigene Küche.

Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Mit im Einsatz waren auch der Rettungsdienst des DRK sowie die Polizei.

Bereits einige Stunden zuvor, genauer um 12:48 Uhr, war die Ortsfeuerwehr Hambühren zu einem weiteren Brandeinsatz ausgerückt. In der Stettiner Straße in Hambühren war eine unklare Rauchentwicklung gemeldet worden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war hier jedoch nicht erforderlich, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten.

