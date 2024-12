Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg, K5326 - Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Ortenberg (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind nach einer Unfallflucht mit Sachschaden auf der Suche nach Hinweisgebern. Am Mittwoch (27.11.2024) haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei Offenburg gegen 13:30 Uhr einen Schaden an einem Verkehrszeichen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die K5326 von Ortenberg in Richtung Elgersweier befahren haben. Hierbei soll er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt haben. Anschließend habe er sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen VW Polo gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu in Frage kommenden Fahrzeugen oder zum Fahrer selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07803 9662-0 bei den Beamten des Polizeiposten Gengenbach zu melden.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell