Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Baustampfer gestohlen + Drei Leichtverletzte bei Unfall + Diebe auf Baustelle + Wahlplakat beschmiert + Zeugen nach Unfall zwischen Bus und Bagger gesucht + Hauswand besprüht +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Baustampfer gestohlen

Unbekannte entwendeten in Bad Vilbel im Zeitraum zwischen Montag (27.01.2025), 18:30 Uhr und Dienstag (28.01.2025), 08:00 Uhr auf einem Baustellengelände in der "Alte Frankfurter Straße" einen Baustampfer. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Altenstadt: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagvormittag (28.01.2025) gegen 11:15 Uhr auf der B 521 bei Höchst. Eine 71-jährige Frau aus Limeshain war mit ihrem VW Golf auf der Mittelstraße aus Höchst kommend in Richtung Bundesstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie beim Einfahren in die Bundesstraße den Polo einer 23-jährigen Altenstädterin, die mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Eichen in Fahrtrichtung Altenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Polo gegen den entgegenkommenden Ford Kuga einer 45-jährigen Frau aus Ronneburg geschleudert wurde. Die 71-jährige Golf-Fahrerin, ihr 73 Jahre alter Mitfahrer und die 23-jährige Fahrerin des Polos erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 25.500 EUR geschätzt. Die Bundesstraße musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Ober-Mörlen: Diebe auf Baustelle

Diebe hatten es auf einer Baustelle im Kastanienweg in Ober-Mörlen in der Zeit von Montag (27.01.2025), 16:30 Uhr bis Dienstag (28.01.2025), 09:30 Uhr auf eine Rüttelplatte und eine Verdichtungsramme abgesehen. Die beiden gestohlenen Geräte haben zusammen einen Wert von 8.000 EUR. Die Butzbacher Polizei erbittet Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Arbeitsgeräte (Tel.: 06033 70430).

Nidda: Wahlplakat beschmiert

Gegen 12:50 Uhr erhielt die Polizeistation Büdingen am Dienstag (28.01.2025) Mitteilung über ein mit Farbe beschmiertes SPD-Wahlplakat in Nidda/Harb. Dieses ist in der Karlsbader Straße aufgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel.: 06042 96480 entgegengenommen.

Niddatal: Zeugen nach Unfall zwischen Bus und Bagger gesucht

Nach einem Unfall am Montagmorgen (27.01.2025) in Bönstadt, bei dem ein Linienbus mit einem parkenden Bagger kollidierte (siehe auch Pressemeldung vom 27.01.2025, "Unfall zwischen Bus und Bagger", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5958232) bittet die Friedberger Polizei Zeugen des Unfalls sich zu melden. Entgegen der ersten Informationen befanden sich zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste im Bus. Unfallzeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Polizeistation Friedberg in Verbindung setzen.

Friedberg: Hauswand besprüht

Im Zeitraum zwischen Dienstag (28.01.2025), 21:00 Uhr und Mittwoch (29.01.2025), 08:40 Uhr besprühten Unbekannte eine Hauswand in der Friedberger Bismarckstraße mit weißer Farbe. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

