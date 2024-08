Polizei Köln

POL-K: 240806-1-REK/K 35-Jährige bei Streitigkeiten getötet - tatverdächtiger Ehemann festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 35-Jährigen haben Polizisten am Montagabend (5. August) einen 44 Jahre alten Mann im Rhein-Erft-Kreis vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, seine Ehefrau im Rahmen von Streitigkeiten in ihrem Haus in Frechen-Bachem getötet zu haben. Gegen 17 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei in die Hubert-Prott-Straße gerufen, als sie telefonisch von dem Beschuldigten über die Tat informiert worden sein soll. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls vorliegen. (ja/al)

